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06 августа 2026 в 12:29

Мирный житель получил ранения ног после удара украинского беспилотника

Дрон ВСУ ранил мирного жителя в селе Волчья Александровка под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мирный житель получил осколочные ранения ног при детонации дрона в селе Волчья Александровка Волоконовского округа, сообщил оперативный штаб Белгородской области в мессенджере МАКС. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в Валуйской ЦРБ.

В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка при детонации дрона мужчина получил осколочные ранения ног. Пострадавшему оказана помощь, — говорится в сообщении.

Кроме того, оперштаб сообщил, что в Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, в результате чего транспортное средство получило повреждения. В селе Красный Октябрь Белгородского округа дрон повредил легковой автомобиль.

В селе Сергиевка Краснояружского округа атака беспилотника привела к перебоям с электроснабжением в нескольких населенных пунктах. Также после удара второго FPV-дрона в одном из частных домов была пробита крыша.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. сообщил, что в поселке Суземка Брянской области дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль. В результате чего пострадали четыре девушки.

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