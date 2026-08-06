Мирный житель получил ранения ног после удара украинского беспилотника Дрон ВСУ ранил мирного жителя в селе Волчья Александровка под Белгородом

Мирный житель получил осколочные ранения ног при детонации дрона в селе Волчья Александровка Волоконовского округа, сообщил оперативный штаб Белгородской области в мессенджере МАКС. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в Валуйской ЦРБ.

В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка при детонации дрона мужчина получил осколочные ранения ног. Пострадавшему оказана помощь, — говорится в сообщении.

Кроме того, оперштаб сообщил, что в Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, в результате чего транспортное средство получило повреждения. В селе Красный Октябрь Белгородского округа дрон повредил легковой автомобиль.

В селе Сергиевка Краснояружского округа атака беспилотника привела к перебоям с электроснабжением в нескольких населенных пунктах. Также после удара второго FPV-дрона в одном из частных домов была пробита крыша.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. сообщил, что в поселке Суземка Брянской области дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль. В результате чего пострадали четыре девушки.