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06 августа 2026 в 11:11

Трое взрослых и ребенок едва не погибли при атаке БПЛА на российский регион

Четыре мирных жителя пострадали при атаке беспилотников на Нижегородскую область

ВСУ ВСУ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Нижегородскую область, заявил в своем канале на платформе МАКС глава региона Глеб Никитин. По его словам, всем была оперативно оказана медицинская помощь.

Один аппарат врезался в дерево, сдетонировала боевая часть. Разлет осколков вызвал пожар в квартире близлежащего жилого дома. Пострадали четыре человека, один из которых — ребенок, — отметил губернатор.

Он уточнил, что угрозы жизни и здоровью нет, возгорание оперативно ликвидировано. Также Никитин пообещал оказать помощь гражданам, чье жилье получило повреждения. По предварительным данным, других последствий нет, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за минувшие сутки уничтожили 155 украинских БПЛА над территорией Брянской области. Как подчеркнул врио губернатора региона Егор Ковальчук, ранения получили четыре девушки, которых госпитализировали с различными травмами.

До этого стало известно, что силы радиоэлектронной борьбы и ПВО отразили самую массированную атаку ВСУ на Ярославскую область. Всего было уничтожено 88 украинских беспилотников. Обошлось без жертв и пострадавших.

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