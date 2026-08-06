КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря В Южной Корее обвинили КНДР в запуске снаряда в сторону Японского моря

Южная Корея обвинила КНДР в запуске неизвестного снаряда в сторону Японского моря, пишет Reuters со ссылкой на Вооруженные силы Республики Корея. По предварительным данным, это может быть баллистическая ракета.

Инцидент, предположительно, связан с серией испытаний, в ходе которых армия КНДР проверяет баллистические ракеты, реактивные снаряды и другие виды тактического вооружения. Цель мероприятий — укрепление военного потенциала страны.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон предупредила Японию о возможности принятия «новых военных решений». Так она отреагировала на недавний испытательный пуск крылатой ракеты «Томагавк», который провела Япония.

До этого в КНДР заявили о риске возникновения вооруженного конфликта на Корейском полуострове из-за действий США. В стране считают, что Вашингтон целенаправленно подготавливает японские Силы самообороны к участию в военных действиях.

Также Ким Е Чжон осудила заявления председателя июльского форума АСЕАН, в котором была затронута тема денуклеаризации страны. По ее словам, эта идея уже утратила смысл как с концептуальной, так и с практической точки зрения.