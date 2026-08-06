Названа сумма незаконного обогащения Стефанишиной

Антикоррупционные органы Украины подозревают экс-посла Украины в США Ольгу Стефанишину в незаконном обогащении более чем на $300 тыс. (24 млн рублей). Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Активы не были отражены в ее официальной декларации.

Все эти активы не были указаны в декларации экс-посла, — указали в ведомстве.

По данным правоохранительных органов Украины, Стефанишина владеет рядом активов — при этом часть имущества оформлена на других лиц. Так, три квартиры числятся за ее подругой и матерью, парковочное место и несколько нежилых помещений — за отцом, а автомобиль Mercedes‑Benz GLC 220 d — за подчиненным.

Следствие также полагает, что Стефанишина вела переговоры о приобретении дома под Киевом — ориентировочная стоимость объекта составляет $550 тыс. (40,5 млн рублей). В НАБУ отметили, что официальные доходы подозреваемой не соответствуют возможности покупки столь дорогостоящего имущества.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Стефанишина оказалась в центре скандала о попытках влияния на выбор главы НАБУ. По его данным, в суде обнародовали переписку, где Стефанишина якобы давала указания руководителю комиссии по отбору Николаю Кучерявенко, который отправлял ей списки кандидатов.