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06 августа 2026 в 11:07

Экс-посол Украины в США попалась на махинациях с НАБУ

Депутат Рады Гончаренко заявил о махинациях Стефанишиной с НАБУ

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Бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина оказалась в центре скандала о попытках влияния на выбор главы НАБУ, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. По его данным, в суде обнародовали переписку, где Стефанишина якобы давала указания руководителю комиссии по отбору Николаю Кучерявенко, который отправлял ей списки кандидатов.

Инцидент относится к концу 2022 года, когда Стефанишина занимала пост вице-премьера по евроинтеграции. Сам Кучерявенко фигурирует в материалах как получавший от нее инструкции.

Ранее прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявил на судебном заседании, что бывшего посла Украины в США подозревают в незаконном обогащении. По данным следствия, Стефанишина не внесла в декларацию две однокомнатные квартиры, а также наличные средства.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Стефанишиной от должности посла государства в США. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте.

Европа
Украина
Алексей Гончаренко
Ольга Стефанишина
НАБУ
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