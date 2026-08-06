Великобритания ввела санкции против Ozon Банка

Власти Великобритании ввели санкции против российского Ozon Банка, банка «Центр-инвест», «Реалист банка», «Банка Ставр» и «ТелеПорт Банка», сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте британского правительства. Также под ограничения попал Росэксимбанк.

Причиной введения санкций против банков указывается их деятельность в российском секторе финансовых услуг, который «имеет стратегическое значение для правительства РФ». Помимо всего прочего, под ограничения попали суда Arctic Express, Asteras, Visund, Zenturo и Torvian, несколько юрлиц и одно физлицо.

Ранее сообщалось, что Евросоюз включил в санкционный список производителя дронов «Уралдронзавод», на главу которой Владимира Ткачука было совершено покушение под Екатеринбургом. Уточняется, что ЕС внес предприятие в 15-й пакет антироссийских санкций в декабре 2024 года.

До этого стало известно, что в США рассматривают новый вариант ускоренного принятия законопроекта о санкциях против России. Демократы предложили использовать процедуру, предусматривающую голосование по поправке к положениям документа, касающимся пошлин.