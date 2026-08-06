Великобритания расширила санкционный список против России на 19 позиций Росэксимбанк и Озон-банк попали под новые санкции Британии

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 19 позиций, включив в него 12 компаний, одно физическое лицо и шесть судов, свидетельствует документ, распространенный МИД Соединённого Королевства. Под ограничения попали семь российских банков, в том числе Озон-банк, Росэксимбанк, банк «Центр инвест», Реалист-банк, банк «Ставр», Телепорт-банк и Оней-банк.

Также в список вошли компании «Северный инжиниринг», «Металлкомплект», «Ником», «Промсиз», «Технолюкс» и владелец фирмы «Силтрон» Александр Жданов. Согласно британским правилам, счета попавших под санкции компаний в банках Великобритании будут заморожены, а физическим лицам могут запретить въезд в страну.

Ранее стало известно, что Вашингтон ввел новые санкции против российских военных структур и физических лиц. Под ограничения попали два управления Министерства обороны РФ, сухопутные войска и 1061-й центр материально-технического обеспечения. Кроме того, в санкционный список включили две российские компании и пять граждан России.