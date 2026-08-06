Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 августа 2026 в 11:41

Великобритания расширила санкционный список против России на 19 позиций

Росэксимбанк и Озон-банк попали под новые санкции Британии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 19 позиций, включив в него 12 компаний, одно физическое лицо и шесть судов, свидетельствует документ, распространенный МИД Соединённого Королевства. Под ограничения попали семь российских банков, в том числе Озон-банк, Росэксимбанк, банк «Центр инвест», Реалист-банк, банк «Ставр», Телепорт-банк и Оней-банк.

Также в список вошли компании «Северный инжиниринг», «Металлкомплект», «Ником», «Промсиз», «Технолюкс» и владелец фирмы «Силтрон» Александр Жданов. Согласно британским правилам, счета попавших под санкции компаний в банках Великобритании будут заморожены, а физическим лицам могут запретить въезд в страну.

Ранее стало известно, что Вашингтон ввел новые санкции против российских военных структур и физических лиц. Под ограничения попали два управления Министерства обороны РФ, сухопутные войска и 1061-й центр материально-технического обеспечения. Кроме того, в санкционный список включили две российские компании и пять граждан России.

Европа
Великобритания
антироссийские санкции
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились подробности ДТП в Омске на пешеходном переходе
Восемь человек пострадали при ДТП в Омске
Пасечник: пять человек пострадали при атаке ВСУ на склад в Луганске
Стало известно, где содержится историк Кирпиченок
Эстонцев предупредили о сюрпризах в платежках за электричество этой зимой
Реабилитолог напомнила о пользе спорта для когнитивных функций
Машину туристов из России повредили в Грузии в первую ночь поездки
Аналитик ответил, какого оружия не хватает США
Безэкипажный катер ВСУ провалил миссию и ушел на дно
Раскрыта цель задержания историка Кирпиченка в Израиле
Российские бойцы разнесли украинскую бронемашину «Козак» вместе с экипажем
Стало известно, сколько военнослужащих потеряли ВСУ за сутки
В Минобороны назвали число сбитых за сутки украинских дронов в зоне СВО
ВС России поразили логистическую инфраструктуру ВСУ
Обстановка в Крыму 6 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать
В МИД Польши остались недовольны отношением Сейма к России
Химик объяснил, почему лучше не готовить в горячей воде из-под крана
Названы страшные последствия употребления продуктов с кишечной палочкой
Администрация Иркутска ответила на жалобу о закрытии спортивных объектов
В России запретили продажу шести моделей грузовиков
Дальше
Самое популярное
Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.