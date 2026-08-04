США ввели санкции против структур Минобороны России

Вашингтон ввел санкции против российских военных структур и физических лиц, сообщает Госдепартамент США. Под новые ограничения подпали два управления Минобороны РФ, сухопутные войска и 1061-й центр материально-технического обеспечения. Также в перечне указаны две российские компании и пять граждан РФ.

Предлогом для введения рестрикций стало якобы имевшее место нарушение внутреннего американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ). Решение об ограничительных мерах вступило в силу задним числом и рассчитано на два года.

24 июля 2026 года правительство США приняло меры против иностранных лиц, предусмотренные <...> законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана, КНДР и Сирии, — отмечается в уведомлении.

Санкции запрещают ведомствам США закупать у фигурантов списка товары и услуги, а также оказывать им любую поддержку. При этом американские власти традиционно не уточнили суть предъявляемых претензий. Россия неоднократно отвергала подобные попытки экстерриториального применения законодательства Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что законопроект о введении новых санкций против России, который инициировал сенатор Линдси Грэм, рискует потерпеть неудачу в Конгрессе США из-за разногласий относительно тарифных положений. Опасения по поводу этой инициативы высказывают демократы, ряд республиканцев и бизнес-сообщество.