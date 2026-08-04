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04 августа 2026 в 08:41

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 августа: инфографика

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
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В ночь на 4 августа Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 320 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 3 августа до 08:00 мск 4 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым, — говорится в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

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