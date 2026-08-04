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04 августа 2026 в 09:20

Раскрыта судьба пострадавших при атаке БПЛА по Архипо-Осиповке

Пострадавших при атаке БПЛА по Архипо-Осиповке перевели в больницы Краснодара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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19 пострадавших при атаке беспилотного летательного аппарата в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком переведены в краевые больницы Краснодара, сообщил оперативный штаб Кубани. Среди них трое детей.

По поручению губернатора 19 пострадавших, в их числе трое детей, перевезли в краевые больницы Краснодара, еще двое находятся в больнице Новороссийска. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Еще 37 человек, среди которых девять детей, получили амбулаторное лечение, — сказано в сообщении.

Ранее пострадавший при атаке ВСУ в Архипо-Осиповке под Геленджиком рассказал, что беспилотник направился прямо в беседку, где находилась компания из четырех человек. По его словам, дрон попал в стол, за которым они сидели. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Украинские БПЛА нанесли удар по пляжу в Геленджике утром 3 августа. Обломки дронов обрушились в курортном поселке Архипо-Осиповка к югу от города. Опасность по БПЛА с моря в Геленджике и близлежащих районах была объявлена в 09:38.

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