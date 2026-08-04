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04 августа 2026 в 09:44

Преступник предстанет перед судом после 20 лет жизни в бегах

В аэропорту Москвы задержали фигуранта дела о краже 20-летней давности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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На Камчатке перед судом предстанет 59-летний мужчина, скрывавшийся от правоохранителей 20 лет после кражи промыслового вооружения с судна, рассказала пресс-служба УТ МВД России по ДФО. Преступление произошло еще в 2006 году в Морском порту Петропавловска-Камчатского. Мужчину задержали в аэропорту Москвы.

По версии следствия, обвиняемый вместе со своими подельниками проник на стоявшее у пирса судно и взломал хранилище. Злоумышленники похитили ярусную хребтину, поводцы и буйрепы на общую сумму свыше 550 тыс. рублей.

Имущество мужчины вывезли на арендованном автомобиле, а в последующем реализовали. В ходе расследования, 59-летний обвиняемый скрылся от следствия в Республику Азербайджан и был объявлен в розыск, — добавили в ведомстве.

В 2026 году его наконец задержали пограничники в одном из московских аэропортов при попытке въезда. Подельников мужчины уже осудили ранее, а теперь перед судом ответит и последний участник преступления.

Ранее иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда арестовало гражданина России, который находится в международном розыске. Его подозревают в руководстве крупной транснациональной преступной организацией. По информации СМИ, россиянин скрывался в провинции Пхукет.

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