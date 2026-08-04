В Подмосковье усилили охрану склада «М.Видео»

Усиленные меры безопасности действуют в районе одного из складов «М.Видео» в Подмосковье, сообщила пресс-служба ритейлера в Telegram-канале. В СМИ до этого распространилась информация о том, что логистический комплекс в окрестностях Чехова подвергся атаке БПЛА.

В районе одного из складов в Подмосковье в настоящее время действуют усиленные меры безопасности. <…> Сотрудники компании «М.Видео» находятся в безопасности, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что распределительный центр сети «Лента» загорелся в Ленинградской области в результате утренней атаки беспилотного летательного аппарата. Сотрудники центра были своевременно эвакуированы, однако один из водителей штабелера получил ожоги и госпитализирован.

Утром 4 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 320 украинских беспилотников над регионами России. В ночь на 3 августа сбили 131 БПЛА. Утром 2 августа в Минобороны сообщили о перехвате 635 украинских беспилотников.