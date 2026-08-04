Раскрыты две версии взрывов в Хмельницком, где нашли фрагменты тел военных

Раскрыты две версии взрывов в Хмельницком, где нашли фрагменты тел военных ГБР: взрывы в Хмельницком могли произойти из-за диверсии

Государственное бюро расследований Украины сообщило, что рассматривает две основные версии причин неконтролируемой детонации боеприпасов на полигоне в Хмельницком, произошедшей 31 июля. Следствие не исключает нарушения при перевозке и разгрузке боеприпасов, а также возможную диверсию.

Предварительная квалификация: «Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих». Взрывы боеприпасов на окраине Хмельницкого начались в 11:55 и продолжались почти до конца дня.

Пятеро военнослужащих до сих пор числятся пропавшими без вести. На месте удалось обнаружить фрагменты тел. Еще восемь военнослужащих получили травмы. Сообщений о пострадавших среди гражданского населения не поступало. В настоящее время продолжаются разминирование территории.

Ранее появилась информация, что громкие взрывы, прогремевшие в Хмельницкой области, оказались чрезвычайным происшествием на полигоне одной из воинских частей Сил специальных операций ВСУ. По данным украинского командования, после первого взрыва началась детонация боеприпасов.