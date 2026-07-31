ВСУ сделали заявление после внезапных взрывов на военном полигоне ВСУ заявили о ЧП после серии взрывов на военном полигоне в Хмельницкой области

В одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, вследствие чего взорвались боеприпасы, сообщают силы специальных операций ВСУ в Telegram-канале. В настоящее время уточняются причины и обстоятельства инцидента.

На территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло ЧП, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли до 3 млн человек с начала специальной военной операции. В эти цифры также включены тяжелораненые.

Также военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что украинский тыл в ближайшие месяцы ждут тяжелые времена. В качестве причины он назвал нехватку комплексов Patriot и ракет к ним. Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил об их поставках США.

Между тем Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли за неделю 15 групповых и один массированный удары по украинским объектам ВПК. Для атак использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.