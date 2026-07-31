В Федерации альпинизма раскрыли детали поисков тела Наговициной

Поиск тела российской альпинистки Натальи Наговициной на высоте более семи тысяч метров признан нецелесообразным из-за смертельной угрозы для спасателей, заявил в интервью aif.ru председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко. По его словам, на данный момент неизвестно, достиг ли кто-либо места возможного нахождения останков в этом сезоне.

Пока неизвестно, дошел ли кто-то в этом году до места, где предположительно находится тело Наговициной. Еще неделю назад никто на эту высоту не поднялся, гора была закрыта для экспедиций, — сказал Яковенко.

Альпинистка упала на спуске с пика Победы 12 августа 2025 года, получив перелом ноги. Попытки эвакуации привели к гибели итальянца Луки Синигальи и травмам спасателей. Через несколько дней операцию свернули после облета дрона, который не зафиксировал признаков жизнедеятельности Наговициной.

Ранее представитель МЧС Киргизии заявил, что эвакуация останков российской альпинистки с пика Победы сопряжена с чрезвычайной опасностью для членов спасательных групп. В ведомстве уточнили, что данная горная вершина является одной из наиболее труднодоступных и смертоносных в мировом альпинизме.