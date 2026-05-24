В МЧС Киргизии оценили риски эвакуации тела Наговицыной В МЧС Киргизии назвали опасной эвакуацию тела альпинистки с пика Победы

В МЧС Киргизии заявили, что возможная эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы связана с крайне высоким риском для спасателей, передают РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства. По его словам, этот участок считается одной из самых сложных и опасных вершин мира.

Проведение спасательных и эвакуационных операций на высотах свыше 7000 метров сопряжено с крайне высоким риском для жизни спасателей, — сообщил источник агентства.

В ведомстве отметили, что проведение поисково-эвакуационных работ в этом районе зависит от погодных условий, уровня лавинной опасности, состояния маршрутов и наличия профессионально подготовленной команды альпинистов. В МЧС заявили о готовности рассмотреть возможность содействия в эвакуации тела Наговицыной, если будет принято решение о проведении такой операции.

Ранее участник спасательной операции, альпинист Александр Семенов допустил, что сильные ветры, которые постоянно дуют на пике Победы в Киргизии, могли полностью уничтожить тело альпинистки Натальи Наговициной. Так он ответил на вопрос о возможной эвакуации погибшей.