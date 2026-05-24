Штрафы на полмиллиона, слова об СВО, алкоголизм: как живет Дмитрий Харатьян

Актер Дмитрий Харатьян продолжает творческую деятельность в России. Что известно о его штрафах, как относится к СВО?

Откуда у Харатьяна штрафы

Telegram-канал SHOT сообщил, что Харатьян накопил штрафы за нарушения ПДД на сумму более 500 тыс. рублей. По его сведениям, наибольшее число штрафов приходится на неоплату проезда по платным дорогам.

66-летний артист в 2024 году приобрел автомобиль Lixiang L7 стоимостью около 7 млн рублей. Авторы канала пишут, что за это время на него оформлено 395 штрафов на общую сумму примерно 524 тыс. рублей. Как отметили авторы публикации, среди нарушений — превышение скорости, неоплата парковки и непристегнутый ремень безопасности.

Также канал сообщает, что актер периодически погашает задолженности, однако долг за проезд по платным дорогам Москвы остается непогашенным: около 21 тыс. рублей за 32 поездки по проспекту Багратиона.

Алкоголизм

Харатьян неоднократно сталкивался с зависимостью от алкоголя на протяжении своей карьеры. Это началось во время съемок фильма «Зеленый фургон». После оглушительного успеха «Гардемаринов» его проблемы с алкоголем усугубились. В итоге он дважды пропустил пробы на роль молодого Эдмона Дантеса в «Узнике замка Иф», которую в итоге исполнил Евгений Дворжецкий. О своих проблемах с алкоголем и депрессии, пережитой в 37 лет, Харатьян рассказал в шоу «Он и Она» на ТВЦ.

«Я не хотел просыпаться. Я понимал, что утро. И я… опять закрывался одеялом и говорил: „Я не хочу, не хочу в эту жизнь“. Ничего вообще не хотелось, кроме того чтобы закрыться и как бы уснуть. Но это не смерть. Это полное отрешение от внешнего мира. Я доходил до края несколько раз. Я реально не просто депрессией доходил, а просто алкоголем доходил», — вспоминал Харатьян.

Харатьян отмечал, что откровенно делится своими проблемами, чтобы показать, как можно справиться с болезненными зависимостями. Он также отмечает, что считает свое выздоровление удачей: «Мне просто повезло. Серьезно. Я мало людей видел, которые доходили до такого края. Большинства из них просто уже нет. Нет Андрея Краско, который просто себе сказал: „А я буду все равно. Я буду, мне нравится. Вот какой мой срок будет, так и будет. Придет срок, значит, все“. И он достаточно рано и ушел».

Слова об СВО

Харатьян поддерживает специальную военную операцию. Он лично посещал российские военные госпитали и побывал в Херсоне.

«Сейчас на передовой наши воины сражаются за мир, русский мир, за Родину, свою семью, детей, будущее этих детей», — отмечал артист.

Также Харатьян принял участие в митинге-концерте на стадионе «Лужники». Из-за выступления на концерте в Херсоне в честь Дня флага России актер оказался в санкционных списках Украины, Латвии и Канады.

Несмотря на это актер подчеркивал, что никогда не стоял перед выбором, на какой стороне оставаться.

«У меня никакого выбора не было. Потому что есть флаг, есть гимн, есть присяга, есть мои соотечественники, мои сограждане — воины, которые сражаются и отдают жизни за это. За Родину, за флаг, за гимн, за людей, за наше будущее. Какие еще могут быть у меня сомнения?» — объяснял Харатьян.

Комментируя отъезд коллег из России после начала СВО, артист подчеркивал, что каждый имеет право на выбор. При этом актер считает его ошибочным.

