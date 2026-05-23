23 мая 2026 в 23:45

«Кровавый клоун»: в Киеве резко отреагировали на решение Зеленского

Историк Гавришко раскритиковала Зеленского за слова о Европе

Украинский историк Марта Гавришко назвала президента Украины Владимира Зеленского «кровавым клоуном». Поводом для критики на своей странице в соцсети стал его отказ от предложения канцлера Германии Фридриха Мерца.

Она, обвинила Зеленского в том, что он должен открыть границы и дать возможность людям, находящимся в армии, покинуть службу. Также Гавришко заявила, что украинцев нельзя использовать как «живой щит» для защиты интересов Евросоюза.

Историк указала на несогласие с официальной риторикой Киева. По ее словам, Украина не должна позиционироваться как страна, защищающая весь ЕС, а решения властей вызывают общественное недовольство.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова президента Украины о якобы планах нападения с территории Белоруссии — подстрекательство для продолжения конфликта. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Белоруссия — суверенное государство.

До этого белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что не реагирует на высказывания Зеленского. По его мнению, европейские «партнеры» подталкивают украинского президента к агрессивным заявлениям и шантажу в адрес Белоруссии, поскольку их не устраивает налаживающийся диалог Минска и Вашингтона.

