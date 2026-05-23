Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли

Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что сильный град прошел в Нижегородской области и превратил несколько автомобилей в «решето». Из-за непогоды часть жителей Володарского округа также осталась без электричества.

До этого временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Меры носили временный характер. Позже Росавиация сообщила об отмене ограничений. Также запрет вводился и на полеты в аэропортах Краснодара (Пашковский) и Геленджика.

Кроме того, в Пензенской области официально вводился план «Ковер». В связи с особым режимом в аэропорту действовали ограничения на прием и вылет самолетов. Все службы и профильные ведомства работали по инструкциям, предусмотренным для подобных ситуаций.