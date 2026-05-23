Студент рассказал подробности о первых ударах дронов по колледжу в ЛНР Первый удар БПЛА по колледжу в ЛНР пришелся напротив поста охраны

Первый удар беспилотника в Старобельске пришелся напротив поста охраны колледжа, рассказал ТАСС студент педагогического колледжа в Старобельске Максим Б. После этого, по его словам, еще два дрона ударили за учебным корпусом в районе парка.

Первый прилет — напротив охраны, следом за ним два [взрыва] за учебный корпус, то есть в парк, — рассказал студент.

Учащийся уточнил, что в момент атаки находился в общежитии педагогического колледжа. По его словам, после сигнала тревоги студентов сначала спустили на первый этаж, а спустя некоторое время разрешили вернуться в комнаты, где вскоре были слышны звуки дронов и произошли взрывы.

В ЛНР 35 человек были ранены при ударе ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. Как уточнил Пасечник, двоих человек удалось быстро поднять на поверхность, они были незамедлительно переданы медикам.

Позже стало известно, что Минздрав ЛНР рассматривает вопрос транспортировки в федеральные медицинские учреждения двух пострадавших при ударе беспилотников по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педуниверситета. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Швенк рассказала, что в случае положительного решения пациенты будут перевезены санавиацией.