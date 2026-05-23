23 мая 2026 в 17:08

Пострадавших при атаке на Старобельск могут вывезти из ЛНР

Минздрав ЛНР рассматривает вопрос транспортировки в федеральные медицинские учреждения двух пострадавших при ударе беспилотников по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педуниверситета, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Швенк. По словам омбудсмена, которые приводит ТАСС, в случае положительного решения пациенты будут перевезены санавиацией.

В настоящее время Министерством здравоохранения ЛНР решается вопрос о двух детях, которым, возможно, потребуется госпитализация в федеральные учреждения здравоохранения, и они будут доставлены санавиацией, — сообщила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что выпускника, который пострадал при обрушении балкона в школе № 13 Севастополя, направили на лечение в Москву. Также к транспортировке готовят еще одного школьника, у которого диагностировали травму грудной клетки.

До этого спасли двухлетнего малыша из Свердловской области, подавившегося арахисом. Он начал задыхаться, и взволнованные родители вызвали скорую. Из местной больницы ребенка экстренно доставили на вертолете в Екатеринбург для проведения операции.

