Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 17:43

Проверка видео с избиением ребенка в лифте закончилась уголовным делом

Возбуждено уголовное дело по факту избиения девочки в лифте в Балашихе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следственный комитет Подмосковья сообщил о возбуждении уголовного дела по факту истязания ребенка в Подмосковье. По версии следствия, отец девочки нанес ей удары по голове.

Следователем <...> по информации, размещенной в СМИ и социальных сетях, возбуждено уголовное дело об истязании местным жителем его несовершеннолетнего ребенка. Из сообщений СМИ следует, что житель Балашихи, находясь в лифте многоквартирного дома, нанес своей дочери удары по голове, — сообщили в СК.

Ранее стало известно об избиении ребенка в лифте многоэтажки. Конфликт начался на улице, где отец пытался завести двух дочерей домой, однако девочки сопротивлялись. В лифте одна из них попросила помощи у соседа и заявила, что мужчина ей не отец. В ответ разъяренный мужчина ударил ребенка несколько раз.

До этого представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила, что полиция начала проверку после появления в Сети видео, на котором житель Балашихи нецензурно выражается и истязает ребенка. По ее словам, личность мужчины установлена, в данный момент с ним работают полицейские.

Регионы
Балашиха
дети
Следственный комитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кто такой Никол, чтобы не уйти?»: Пашинян назвал условие своей отставки
Собчак вступилась за Гном Гномыча перед хейтерами
В Африке назвали сумму, необходимую для борьбы со вспышкой Эболы
Боня назвала причину обращения к Путину
Ребенок погиб в ДТП на Ставрополье
Выжившие при теракте в ЛНР студенты раскрыли детали трагедии
«Проблема будет решена»: Рубио пригрозил Ирану
Появились обнадеживающие подробности переговоров США и Ирана
Проверка видео с избиением ребенка в лифте закончилась уголовным делом
Объекты «Нафтогаза» подверглись мощным ударам
Украинский блогер разозлил премьера Польши скандальной поездкой
На окраинах Москвы может пойти мокрый снег
Азаров раскрыл, зачем Зеленскому нужны выдумки о нападении из Белоруссии
Юрист объяснил, чем опасен срыв сирени для продажи
Трамп снова жирно намекнул на возобновление боевых действий в Иране
Ереван заговорил о дружбе с Москвой после «цветочного» запрета
В МИД РФ подвели итоги конференции по договору о ядерном оружии
В США узнали об охлаждении в отношениях Вашингтона и Тель-Авива
Второй бегун оказался на волоске от смерти после марафона в Москве
МИД указал на странное поведение европейцев на конференции по ДНЯО
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.