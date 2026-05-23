Проверка видео с избиением ребенка в лифте закончилась уголовным делом Возбуждено уголовное дело по факту избиения девочки в лифте в Балашихе

Следственный комитет Подмосковья сообщил о возбуждении уголовного дела по факту истязания ребенка в Подмосковье. По версии следствия, отец девочки нанес ей удары по голове.

Следователем <...> по информации, размещенной в СМИ и социальных сетях, возбуждено уголовное дело об истязании местным жителем его несовершеннолетнего ребенка. Из сообщений СМИ следует, что житель Балашихи, находясь в лифте многоквартирного дома, нанес своей дочери удары по голове, — сообщили в СК.

Ранее стало известно об избиении ребенка в лифте многоэтажки. Конфликт начался на улице, где отец пытался завести двух дочерей домой, однако девочки сопротивлялись. В лифте одна из них попросила помощи у соседа и заявила, что мужчина ей не отец. В ответ разъяренный мужчина ударил ребенка несколько раз.

До этого представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила, что полиция начала проверку после появления в Сети видео, на котором житель Балашихи нецензурно выражается и истязает ребенка. По ее словам, личность мужчины установлена, в данный момент с ним работают полицейские.