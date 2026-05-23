23 мая 2026 в 18:20

Депутат назвал ключевое условие для возобновления переговоров по Украине

Депутат Толмачев: переговоры по Украине продолжатся с инициативы США

Переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса продолжатся с инициативы Соединенных Штатов Америки, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, для продолжения обсуждения Вашингтон должен сойти с тропы затягивания конфликта.

Взаимодействие в рамках урегулирования конфликта действительно может быть плодотворным, если наши визави и посредники нацелены на достижение целей переговоров, а не на их затягивание, как было в прошлом, — заявил он.

Толмачев отметил, что самой важной составляющей для России остается достижение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. По его словам, плодотворный переговорный процесс также приветствуется.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва открыта к продолжению переговоров с Украиной. По его словам, они будут заключаться на основе соглашений, достигнутых в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Анкоридже.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия вкладывает в понятие «дух Анкориджа» особый смысл — атмосферу взаимного доверия между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Именно такая обстановка, по словам дипломата, позволила на саммите на Аляске согласовать базовые принципы украинского урегулирования.

Власть
переговоры
США
Россия
Александрина Гуловская
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

