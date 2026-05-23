23 мая 2026 в 12:33

В МИД РФ высказались о продолжении переговоров с США

Полищук: Россия готова к переговорам на базе соглашений в Анкоридже

Москва открыта к продолжению переговоров, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По его словам, они будут заключаться на основе соглашений, достигнутых в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Анкоридже, передает РИА Новости.

Мы открыты к продолжению переговоров на основе взаимопониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже, — отметил он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что частота контактов министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио напрямую зависит от прогресса по ключевым двусторонним вопросам. По словам дипломата, на текущий момент с продвижением в отношениях между странами наблюдаются серьезные проблемы.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит смысла начинать переговоры по Украине, если изначально понятно, что достичь компромисса не удастся. Он подчеркнул, что РФ всегда ставит перед собой цель договориться, особенно в плане международных отношений, и прийти к общему знаменателю.

