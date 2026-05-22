Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 14:59

Лавров рассказал, в каком случае Россия даже не сядет за стол переговоров

Лавров: Россия не начнет переговоры по Украине, не достигнув компромисса

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Москва не видит смысла начинать переговорный процесс по Украине, если изначально понятно, что достичь компромисса не удастся, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-изданию «Детская редакция». По его словам, РФ всегда ставит перед собой цель договориться.

Каждый раз, когда мы начинаем переговоры, мы ставим цель — договориться. Разумеется, это будет компромисс. Договоренность всегда компромисс, если ты хочешь с кем-то договориться, а тем более, если этот «кто-то» — несколько членов международной организации, — сказал Лавров.

Ранее американские СМИ писали, что Европа всерьез задумалась об урегулировании конфликта на Украине и переговорах с Россией. По их информации, политические лидеры ведущих европейских государств все чаще высказываются о необходимости возобновления контактов с Москвой.

Также стало известно, что представители МИД стран Евросоюза на предстоящей встрече на Кипре намерены обсудить принципиальную возможность назначения специального посланника для прямых переговоров с Россией. Фундаментальным вопросом для обсуждения будет следующее: «как именно вести переговоры?».

