Лавров рассказал, в каком случае Россия даже не сядет за стол переговоров

Москва не видит смысла начинать переговорный процесс по Украине, если изначально понятно, что достичь компромисса не удастся, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-изданию «Детская редакция». По его словам, РФ всегда ставит перед собой цель договориться.
Каждый раз, когда мы начинаем переговоры, мы ставим цель — договориться. Разумеется, это будет компромисс. Договоренность всегда компромисс, если ты хочешь с кем-то договориться, а тем более, если этот «кто-то» — несколько членов международной организации, — сказал Лавров.
Ранее американские СМИ писали, что Европа всерьез задумалась об урегулировании конфликта на Украине и переговорах с Россией. По их информации, политические лидеры ведущих европейских государств все чаще высказываются о необходимости возобновления контактов с Москвой.
Также стало известно, что представители МИД стран Евросоюза на предстоящей встрече на Кипре намерены обсудить принципиальную возможность назначения специального посланника для прямых переговоров с Россией. Фундаментальным вопросом для обсуждения будет следующее: «как именно вести переговоры?».