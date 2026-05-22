Нашли опасного паразита: почему Москва ставит Армению «на стоп»

Россия вводит ограничения на импорт товаров из Армении, объявил глава Россельхознадзора. Почему ввели эмбарго на цветы, поставят ли «на стоп» овощи и фрукты, как Армении намекнули на последствия выхода из ЕАЭС?

Что сказали о товарах из Армении в Россельхознадзоре

С 22 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз цветочной продукции из Армении, их действия продлятся на время инспекции армянских тепличных хозяйств. С начала 2026 года Россия импортировала из Армении 39 млн срезанных цветов, в которых было выявлено 135 случаев обнаружения карантинных объектов, рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. В цветах из Армении были обнаружены опасные паразиты и вредители, в том числе западный цветочный трипс — один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений.

В беседе со СМИ Сергей Данкверт констатировал: Россия долго пыталась урегулировать проблемы с продукцией из Армении — но не получилось.

«Вопрос в том, что у нас проблемные не только цветы. У нас и с овощами, и с фруктами также возникают проблемы», — подчеркнул Данкверт.

В 2025 году объем поставок цветов из Армении в Россию составил $32,1 млн. По данным Россельхознадзора, к 20–22 мая 2026 года в Россию из Армении уже было поставлено порядка 96,2 млн единиц цветочной продукции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каков товарный оборот между Россией и Арменией, что получает Ереван

В Сети связывают ограничения в отношении Армении с действиями Еревана.

«Это пока только цветочки!», «Армению Пашиняна поставят на колени с такой риторикой», — иронизируют в комментариях.

Власти республики во главе с Николом Пашиняном заявили о выходе из ОДКБ и ЕАЭС и «стремлении в Евросоюз». В начале мая в Ереване прошел саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского, который использовал трибуну для агрессивных заявлений в адрес России, в том числе он угрожал нанести удар по параду на День Победы в Москве.

Президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном в апреле напомнил: Армения не может быть в таможенном союзе одновременно и с ЕС, и с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). 9 мая президент Путин призвал Ереван «определиться как можно раньше», с кем они хотят быть, и не обманывать ни партнеров, ни собственный народ.

Путин напомнил, что Ереван получает большие преимущества в рамках ЕврАзЭС: только торговый оборот с Россией составляет $7 млрд (четверть ВВП Армении). Он отметил разницу цен на газ в Армении и в Европе.

Практически весь газ Армения получает из России по газопроводу «Северный Кавказ — Закавказье»; в 2026 году базовая цена была подтверждена на уровне $177,5 за тысячу кубометров — примерно втрое ниже европейских оптовых цен. При этом население платит порядка $380 за тысячу кубометров, что почти втрое выше цен в Москве.

В Сети назвали это ключевой точкой выступления Путина по армянскому вопросу.

Никол Пашинян Фото: primeminister.am

«Пашинян получил серьезный месседж за свое хамское поведение в Кремле, а затем за коллаборацию с „господином Зеленским“ и угрозы параду из Еревана. Пашиняну прямо сказали определиться, с кем он, намекнув, что именно с этого „определения“ и началась СВО», — комментирует Telegram-канал «Сварщики».

Реакция Пашиняна, что ответил на претензии России

Пашинян в разговоре со СМИ назвал ограничения на экспорт цветов из Армении «рабочим моментом» и «обычной ситуацией». По его словам, подобные ситуации не раз возникали за последние восемь лет. Премьер-министр заверил армянские СМИ, что речи о пересмотре цены на российский газ «не может быть».

«Такого не может быть, потому что у нас есть контракт! В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться», — заявил Пашинян.

Он заверил, что Армения «никогда не будет спорить и враждовать» с Россией. При этом, по его словам, и в России, и в Армении «есть много людей, которые желают кризиса в наших отношениях».

«Россия — сверхдержава, к которой надо относиться с уважением. И к интересам РФ тоже надо относиться с уважением», — сказал Пашинян.

Армения ведет себя непорядочно? Что сказали в Госдуме

В Сети сравнили ситуацию с «газовым спором» между Россией и Украиной.

«Один в один, как на Украине при [экс-президенте Викторе] Ющенко», — отметил военный эксперт Борис Рожин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Пашиняна в цинизме и непорядочности. Он также привел в пример развитие отношений с Украиной.

Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Россия всегда приходила на помощь армянскому народу. В это непростое время поддерживаем экономику Армении, ее граждан. Что получаем взамен — подлость и непорядочность Пашиняна. Пашинян ведет недружественную политику в отношении РФ, цинично используя возможности, которые предоставляются нашей страной. Мы не можем дальше замалчивать процессы, которые происходят в Армении. Где парламент принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз. Где признали юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). Политически все решения Пашиняном уже приняты в пользу выстраивания отношений с недружественными для России странами, которые воюют с нами, пытаются разрушить РФ. Желание Пашиняна оставаться в ЕАЭС — это попытка использовать евразийское пространство в финансовых целях, что уже дало Армении увеличение ВВП в 2,5 раза. Так продолжаться дальше не может», — объявил Володин.

Читайте также:

Армения пошла по стопам Евромайдана? Предупреждение Путина, что ждет Ереван

Зверский удар ВСУ по общежитию с детьми: атака на ЛНР 22 мая, сколько жертв

Рублю грозит деноминация? Почему ЦБ РФ вводит новые правила по наличке