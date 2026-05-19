«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

20 лет назад на украинском ток-шоу экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал шокирующий геополитический прогноз: Россия и Китай станут основой нового мира, а Европа будет стоять перед ними на коленях. Что еще напророчил политик?

«Мне плевать на ваше НАТО»

В 2006 году в Киеве Владимир Жириновский назвал главным оплотом нового мира Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) — структуру, которая, по его словам, уже тогда держала в кулаке половину человечества и пять ядерных держав. Пророчество сбылось: в 2026 году ШОС — это реальный военно-политический и экономический блок, с которым вынужден считаться даже Вашингтон.

Ключевым моментом выступления Жириновского стало абсолютное презрение к европейским институтам. Глядя в камеры украинского ТВ, политик заявил, что «никто не будет диктовать России и Китаю условия».

«Мне плевать на ваше НАТО и Европу. Мы — Россия и Китай, никто нам не конкурент и не соперник. У нас 10–20-миллионная кадровая армия и огромное количество ядерного оружия. Никогда нам никто ничего не укажет», — сказал депутат.

Он также добавил, что к 2036 году Европа и весь мир «на коленях будет стоять» перед великим тандемом Китая и России. Политик подчеркнул: величия Китая не было бы без поддержки России, а РФ не выстояла бы без помощи Поднебесной.

В 2006 году это звучало как блеф, считают эксперты, но уже к 2026 году, по данным Global Firepower Index, численность Вооруженных сил России и КНР в сумме действительно превысила 7 млн человек (с учетом мобилизационного резерва — заявленные 20 млн). Ядерный арсенал двух стран, на основании заявления официального представителя МИД КНР, — более 80% мирового запаса боеголовок. Европейские столицы в открытую признали: прямой конфликт с тандемом Москва — Пекин — самоубийство.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Германия против Польши и Украины

Самое жесткое предсказание Владимира Жириновского — это судьба альянса НАТО и его «младших партнеров». Депутат, не церемонясь, заявил, что никакой ядерной войны в Европе не будет, а Европа не будет напрямую сражаться с Россией — но с удовольствием «уничтожит» своих же восточных союзников, если те станут обузой.

«Французы, немцы, никто не хочет и не умеет воевать. И НАТО лопнет. Германия пойдет танками на Польшу и Украину. Но с нами они больше воевать не будут. Польшу и Украину они уничтожат. Таким будет мир через 30 лет», — сказал Жириновский.

«Украина — пушечное мясо»

В конце своей речи Владимир Жириновский также обратился к украинцам. По его словам, они станут для Европы «расходным материалом» и полем боя.

«Им не нужна Украина, им нужен Крым, подойти ближе к Курску, Орлу, Краснодару… Не Украина нужна им, вы для них — проходная площадка, пушечное мясо. Никогда вас никуда не примут», — предрек депутат.

Жириновский предположил, что 80% украинцев хотели бы вернуться в состав России. И назвал главной причиной всех военных конфликтов в Европе древний заговор кучки политиков против РФ. Но в конечном счете «все решать будет Россия: и с газом, и с войной, и с географической ситуацией». А всех, кого «это бесит», он пригласил переехать в Москву.

«Европа 300 лет наступает на Россию. В 1717 году в Париже собрались масоны и сказали: наш враг на востоке — Россия. И 300 лет устраивают войны против нас», — пояснил депутат.

Читайте также:

«Станет центром мира»: Жириновский описал Россию в 2050 году

«Россия выйдет из тени»: забытое предсказание Жириновского напугало Запад

«Секретный код Жириновского»: сбывается страшное пророчество о Зеленском

«Погибнут 200 миллионов»: жуткое пророчество Жириновского о ядерных войнах