«Ему 92»: Банщикова раскрыла, с кем отметила свое новое звание

Актриса Анна Банщикова призналась корреспонденту NEWS.ru, что разделила момент присвоения ей звания заслуженной артистки РФ со своим дедушкой. Пока она лишь получила официальное уведомление о награждении, однако уже считает событие крайне важным и ответственным в своей жизни. Об этом она рассказала на XIII Церемонии вручения Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Это очень ответственно. Дедушка был блокадником, ему 92 года, моя бабушка была заслуженной артисткой, и он очень этого ждал. Я, говорит, тоже должен дождаться, пока ты тоже будешь заслуженная. Для меня, для бабушки это было очень ценно. Он расплакался, когда узнал что это произошло, — поделилась Банщикова.

Ранее народная артистка России Татьяна Догилева вступилась за худрука Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова, который назвал чудовищным спектакль «Гамлет» с актером Юрой Борисовым. Любой имеет право высказать свое мнение, подчеркнула она в комментарии корреспонденту NEWS.ru.