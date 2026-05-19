Загадочный объект у Земли, опасные фуры под Вологдой: что будет дальше

Загадочный объект у Земли, опасные фуры под Вологдой: что будет дальше

Две фуры с опасными грузами поместили под арест в Вологодской области, NASA зафиксировало светящийся объект у Земли, на смену жаре в Москве придут майские грозы — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в соцсетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Двух дальнобойщиков с опасными грузами задержали на трассе

В Вологодской области на 400-м километре трассы М-8 Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск инспекторы остановили и поместили под арест две фуры, перевозившие опасный груз, сообщили в пресс-службе МТУ Ространснадзора по СЗФО. В цистернах находилась смесь сжиженных и сжатых углеводородов, относящихся ко второму и третьему классам опасности.

В первом случае водитель управлял крупногабаритным транспортом без карты для тахографа и без штампа контролера технического выпуска. Кроме того, на огнетушителях отсутствовала обязательная маркировка со сроками проверки или датой истечения службы.

Второго дальнобойщика задержали примерно через сутки: у него выявили серьезную нехватку огнетушителей, а режим труда был грубо нарушен — за рулем он находился более 10 часов подряд. Оба транспортных средства оставили на стоянке до полного устранения всех нарушений.

До этого сообщалось, что в России уже месяц продолжаются поиски фуры, перевозившей 1728 пчел из Узбекистана без прохождения обязательного санитарного контроля. Груз пересек границу в Астраханской области в начале апреля, однако до назначенного места карантина в Курганской области машина так и не доехала. Специалисты указали, что южные насекомые не прошли проверку и могут быть переносчиками смертельно опасных для местных пасек заболеваний.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Местные жители при этом заявили, что в пункте назначения в Курганской области не было условий для приема насекомых и проведения необходимых процедур. В связи с этим общественники и пчеловоды обратились в Россельхознадзор, прокуратуру и МВД с требованием найти водителя и опасный груз. Правоохранительные органы попытались отследить маршрут передвижения фуры.

Эксперты предупредили, что узбекские пчелы отличаются повышенной агрессивностью и могут стать причиной массовой гибели российских пчелиных семей. Их укусы способны вызвать у человека тяжелейший анафилактический шок, а неконтролируемый мед с таких пасек несет риск заражения сальмонеллезом.

NASA сообщило о светящемся объекте у Земли

Астронавт Международной космической станции зафиксировал из модуля «Купол» яркий светящийся объект, сообщили в пресс-службе NASA. Его заметили рядом с Землей во время наблюдения за сближением грузового корабля «Прогресс» 27 апреля 2026 года над Западной Африкой.

Специалисты отметили, что наблюдаемый объект, вероятнее всего, не был связан с «Прогрессом». Это мог быть вход в атмосферу и разрушение ступени ракеты-носителя, фрагмента спутника или другого космического мусора, а также обычное метеорное тело, сгоревшее в верхних слоях атмосферы. Представитель NASA подчеркнул, что без точных данных о ракурсе съемки невозможно однозначно установить природу явления.

До этого Пентагон приступил к рассекречиванию собственных материалов, касающихся неопознанных летающих объектов. В число обнародованных 162 документов вошли старые отчеты, фотоснимки, видеозаписи, свидетельские показания и материалы различных ведомств, среди которых NASA, ФБР и сам Пентагон.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Министерстве обороны США заявили, что эти сведения не служат доказательством наличия инопланетной цивилизации. Ведомство также отметило, что люди «смогут самостоятельно сделать выводы» относительно зафиксированных аномальных явлений.

К числу таких явлений отнесли показания оператора беспилотника. В сентябре 2023 года он сообщил о «линейном объекте» с чрезвычайно ярким свечением в небе. Также среди материалов была фотография, сделанная с поверхности Луны в 1972 году. На ней виднелись три точки, образующие треугольное построение.

Майскую жару в Москве сменят грозы

В конце недели в Москве воздух будет прогреваться до +23 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, подобные показатели обычно фиксируют в середине лета.

«Начиная со среды и до конца рабочей недели атмосфера станет неустойчивой, из-за чего в небе появятся отдельные „шапки“ кучево-дождевых облаков, а значит, местами пройдут скоротечные ливни с грозами. По ночам — от +15 до +18 градусов, в разгар дня — от +28 до +31 градуса. Кроме того, 20 и 21 мая возможны температурные рекорды! Прежние максимумы за всю метеоисторию держатся для этих чисел с 1897 года (+29,7 градуса) и 2014 года (+29,2 градуса) соответственно», — отметил он.

Синоптик уточнил, что субтропическая жара в мае — это короткий период. По словам эксперта, после него обычно приходят грозы с градом, возвращая все в весеннее русло.

«Так и случится в предстоящие выходные, когда в результате прохождения холодного атмосферного фронта субботним днем посвежеет до +16–19 градусов, в воскресенье потеплеет до +20–23 градусов. Заключительная неделя мая по температуре будет умеренной», — сказал синоптик.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По информации метеосервисов, в пятницу, 22 мая, температура воздуха днем будет варьироваться от +16 до +21 градуса. Атмосферное давление будет в пределах нормы. К вечеру возможен небольшой дождь.

В субботу, 23 мая, регион пересечет холодный атмосферный фронт. Ночью похолодает до +12–15 градусов. Дневная температура может достичь +23–25 градусов. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +10–15 градусов. Ветер сменится на северо-западный, сохранится высокая вероятность осадков.

В воскресенье, 24 мая, столбики термометров утром опустятся до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +24 градусов. Осадки постепенно прекратятся. Атмосферное давление стабилизируется на отметке около 743–749 мм ртутного столба.

Читайте также:

Собутыльник с молотком: попойка в Москве закончилась двумя трупами

Один насилует, другой — на стреме: двое экс-сотрудников ППС получили сроки

Силовики вышли на след фигуранта «янтарного» дела

Четыре вида пришельцев: раскрыт главный «инопланетный» секрет США

Магнитные бури сегодня, 19 мая: что завтра, тревожность, апатия, давление