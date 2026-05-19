Побег испуганного зацепера от разъяренного машиниста попал на видео В Подмосковье зацепер спрыгнул с вагона, упал и попал на видео

На железнодорожной станции Подольск машинист заметил зацеперов на крыше поезда, передает корреспондент NEWS.ru. Один из молодых людей в попытке сбежать спрыгнул с вагона, но, не рассчитав траекторию, приземлился прямо на пятую точку.

Машинист обесточил вагоны и через громкую связь вызвал охрану, чтобы остановить хулиганов. Прибывшие сотрудники службы безопасности на станции прогнали нарушителей. Несмотря на удар о землю, молодой человек смог убежать.

Ранее подросток-зацепер умер на железной дороге на юго-востоке Подмосковья. Юноша коснулся находившегося под напряжением оборудования и получил смертельный удар током. Пассажиры заметили тело на крыше вагона электрички на станции Раменское. Известно, что в момент трагедии он находился вместе с друзьями.

В Новосибирске до этого школьник-зацепер совершил крайне опасный маневр на общественном транспорте. Инцидент зафиксировал видеорегистратор. Юный экстремал пытался проехать на задней части автобуса, но сорвался и упал на дорогу прямо во время движения.