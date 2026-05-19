Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 20:28

Побег испуганного зацепера от разъяренного машиниста попал на видео

В Подмосковье зацепер спрыгнул с вагона, упал и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На железнодорожной станции Подольск машинист заметил зацеперов на крыше поезда, передает корреспондент NEWS.ru. Один из молодых людей в попытке сбежать спрыгнул с вагона, но, не рассчитав траекторию, приземлился прямо на пятую точку.

Машинист обесточил вагоны и через громкую связь вызвал охрану, чтобы остановить хулиганов. Прибывшие сотрудники службы безопасности на станции прогнали нарушителей. Несмотря на удар о землю, молодой человек смог убежать.

Ранее подросток-зацепер умер на железной дороге на юго-востоке Подмосковья. Юноша коснулся находившегося под напряжением оборудования и получил смертельный удар током. Пассажиры заметили тело на крыше вагона электрички на станции Раменское. Известно, что в момент трагедии он находился вместе с друзьями.

В Новосибирске до этого школьник-зацепер совершил крайне опасный маневр на общественном транспорте. Инцидент зафиксировал видеорегистратор. Юный экстремал пытался проехать на задней части автобуса, но сорвался и упал на дорогу прямо во время движения.

Подмосковье
поезда
вагоны
зацеперы
падения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупный пожар произошёл в Дмитровском округе Подмосковья.
Стало известно, кто получит повышенную пенсию с 1 августа
Родригез с иголочки, Самбурская в бархате: фото с вручения АПКиТ
Трамп: Си Цзиньпин не говорил, что Путин может пожалеть о начале СВО
Россиян попал в рабство к мошенникам
В Минобороны заявили об уничтожении 56 украинских беспилотников
Жена Цекало Дарина Эрвин впервые вышла на «красную дорожку» после операции
В США готовят новые обвинения против Мадуро
Иран открестился от ударов беспилотников по ОАЭ
Китайский инженер пошутил перед встречей с Путиным спустя 26 лет
Губернатор объяснил, почему калининградцы не боятся угроз Литвы
«Громче всех кричал»: Годунова о лишении Разина песен «Ласкового мая»
Российский истребитель Су-57 совершил первый испытательный полет
Экс-главе офиса Зеленского светит «продолжение банкета» в СИЗО
Китайцы заинтересовались строительством дата-центров в России
Побег испуганного зацепера от разъяренного машиниста попал на видео
Умер замглавы администрации российского города
Раскрыта судьба пострадавшего при ударе ВСУ по Курской области мужчины
Мурашко ответил на вопрос о распространении лихорадки Эбола в России
«Не кланялся как мудак»: режиссер Золотовицкий рассказал о совете отца
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.