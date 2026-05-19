19 мая 2026 в 20:52

Китайский инженер Пэн Пай назвал мечтой снова увидеть Путина спустя 26 лет

Президент РФ Владимир Путин в аэропорту Пекина Президент РФ Владимир Путин в аэропорту Пекина Фото: Gao Jie/XinHua/Global Look Press
Китайский инженер Пэн Пай, который еще ребенком встретил президента России Владимира Путина во время первого визита в КНР в 2000 году, заявил RT, что возможность снова увидеть политика была его мечтой. Он пошутил, что хочет сказать Путину: тот по-прежнему полон сил и величественен, а сам он из маленького мальчика превратился во взрослого, немного располневшего мужчину.

Думаю, это не просто двойная удача, а в сто раз больше, — сказал Пэн Пай.

В 2000 году Пай, когда ему было еще 11 лет, был в пекинском парке Бэйхай. Увидев в толпе иностранного гостя, которым оказался Путин, мальчик помахал ему рукой. Российский лидер, заметив ребенка, подошел к нему в сопровождении охраны.

Путин отправился в Китай 19 мая. Поездка президента приурочена к 25-летию договора двух стран о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Главу государства у трапа самолета встречал министр иностранных дел Китая Ван И.

Представитель МИД Китая Го Цзякунь между тем назвал «чистой выдумкой» утверждения газеты The Financial Times, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы сказал президенту США Дональду Трампу, будто Путин может пожалеть о начале военной операции на Украине. По его словам, цель публикации — вбить клин между Москвой и Пекином.

Китайский инженер пошутил перед встречей с Путиным спустя 26 лет
