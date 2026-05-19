В ООН заявили, что получили письмо от Лаврова про инсценировку в Буче

В офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша подтвердили получение письма главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором поднимается вопрос об инсценировке событий в Буче, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. По его словам, в настоящее время в ООН готовят официальный ответ, передает РИА Новости.

Письмо было получено, — сказал Дюжаррик.

Ранее Лавров заявил, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека отказалось раскрывать имена «жертв» в Буче в ответ на запрос российской стороны. По его словам, в ООН объяснили это соображениями безопасности родственников. Дипломат назвал это поразительным.

Тем временем глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что недавние встречи представителей НАТО с режиссерами, сценаристами и продюсерами могут говорить о подготовке новой «кровавой инсценировки» на Украине. Она подчеркнула, что речь идет о переговорах с членами киноиндустрии в Брюсселе, Лос-Анджелесе и Париже.