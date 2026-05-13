13 мая 2026 в 15:54

НАТО стянула западных режиссеров для кровавых инсценировок на Украине

Российская делегация в Вене допустила подготовку Западом инсценировки на Украине

Недавние встречи представителей НАТО с режиссерами, сценаристами и продюсерами могут говорить о подготовке новой «кровавой инсценировки» на Украине, заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она подчеркнула, что речь идет о переговорах с членами киноиндустрии в Брюсселе, Лос-Анджелесе и Париже, передает ТАСС.

Может быть, государства НАТО вновь готовятся к очередной кровавой инсценировке? Например, в стиле срежиссированной в апреле 2022 года постановки в Буче, — отметила дипломат.

Жданова добавила, что в следующем месяце представители НАТО планируют встретиться с членами Британской гильдии сценаристов. В письме приглашенным говорится о трех проектах, которые уже находятся в разработке, уточнила она.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила секретариат ООН в осознанном отказе взаимодействовать с Россией по событиям в Буче, произошедшим четыре года назад. По ее словам, в сложившейся ситуации нарушается практика сотрудничества для осуществления правосудия.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
