13 мая 2026 в 16:33

Путин: Россия продолжит развитие своих стратегических ядерных сил

Фото: kremlin.ru
Россия продолжит модернизацию и развитие своих стратегических ядерных сил, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники. Также он добавил, что Россия продолжит разработку ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и перспективные системы противоракетной обороны.

Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны, — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» будет поставлена на боевое дежурство в конце 2026 года. По его словам, дальность применения комплекса может превышать 3,5 тыс. км.

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ядерный щит России продолжает совершенствоваться. По его словам, ракета «Сармат» не имеет аналогов в мире.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новейшая российская ракета «Сармат» обеспечивает стране преимущество перед другими государствами на 10–20 лет. По его словам, комплекс способен преодолевать любые существующие и перспективные системы противовоздушной обороны.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

