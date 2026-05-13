Гастроли по РФ, слухи об алкогольной зависимости, брак: как живет Корикова

Актриса Елена Корикова в последнее время пропала из поля зрения СМИ. Чем она сейчас занимается, где живет, правда ли, что у нее были проблемы с алкоголем?

Чем известна Корикова

Елена Корикова родилась 12 апреля 1972 года в Тобольске. Окончила ВГИК.

Популярность ей принесла роль Анны Платоновой в сериале «Бедная Настя». Также она снималась в лентах «Проклятие Дюран», «Капитанские дети», «Чемпион», «Женщины на грани», «Нити любви», «Неформат», «Синдром недосказанности», «Круговорот» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Кориковой

Во время учебы во ВГИКе Елена Корикова встречалась с однокурсником Дмитрием Рощиным, сыном актрисы Екатерины Васильевой. Когда Корикова забеременела, он сделал ей предложение, но спустя время отказался признавать ребенка.

Режиссер Наталья Пьянкова рассказала, что мать Рощина была против этих отношений.

«Рощина на курсе обожали. Когда он влюбился в Корикову, стали жалеть. И особенно его маму Екатерину Васильеву. Я помню, как она звонила мне и говорила, что сын привел ее домой. Спрашивала, что делать», — утверждала она.

Спустя время Рощин стал священником. Он женился, воспитывает восьмерых детей и до сих пор отрицает, что является отцом сына Кориковой.

Первым официальным мужем актрисы был писатель Дмитрий Липскеров. Они прожили вместе два года.

11 лет Корикова состояла в отношениях с оператором Максимом Осадчим.

В 2019 году артистка сообщила, что вышла замуж. Имя избранника она не раскрыла.

«У Кориковой есть состоятельный мужчина, который когда-то был чиновником, но теперь перебрался за границу и обеспечил Елене беззаботную жизнь», — рассказала ее подруга KP.RU.

Елена Корикова в сериале «Бедная Настя» Фото: Anton Merkurov/Russian Look/Global Look Press

Что известно об алкогольной зависимости Кориковой

После того как Елена Корикова перестала сниматься в кино и появляться на публике, СМИ писали, что она может страдать от алкогольной зависимости.

«Я долго терпела: вероятно, в силу моего воспитания или природного терпения мне не хотелось конфликта. Кроме того, мне представлялось ненужным заниматься опровержением подобных газетных уток. Однако любому терпению приходит конец. Я обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства для пресечения попыток меня оклеветать», — прокомментировала актриса в соцсетях.

По ее словам, что за этим стоит один из ее влиятельных поклонников, которому она однажды отказала. Корикова уверена, что именно его действия испортили ее репутацию.

Чем сейчас занимается Корикова

Елена Корикова последний раз появлялась на экране в 2017 году — в сериале «Шелест». По словам артистки, ее перестали звать в кино из-за мести бывшего возлюбленного.

«Брошенный мужчина пообещал, что всю свою жизнь положит на уничтожение меня. И как актрисы, и как женщины. Тогда я не придала значения его словам и много лет жила в гармонии и счастье с другим хорошим человеком. Я долго не понимала, за что на меня ополчилась пресса, ведь я всегда была так искренна с ними. Пока один журналист не признался по секрету, что это заказ, и сказал чей. И что будет это теперь регулярно, по графику, так как уплачено вперед», — говорила Корикова.

По данным KP.RU, несколько лет назад Корикова переехала жить в Черногорию, где купила недвижимость.

По информации СМИ, сейчас актриса работает за границей дизайнером интерьеров. При этом она значится в списке съемочной группы боевика «Дурное влияние», который снимается в США.

Кроме того, она задействована в спектаклях «Идеальный свидетель» и «Идеальный развод, или Операция „Лаванда“». Корикова должна приехать на гастроли в Ростов-на-Дону (12 октября), Краснодар (13 октября), Екатеринбург (10 ноября) и Санкт-Петербург (31 декабря).

