«Как потребуется»: Рябков о сроках проведения СВО на Украине

Россия будет вести военную операцию на Украине столько времени, сколько понадобится, заявил на Петербургском международном экономическом форуме замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Форум проходит в Северной столице с 3 по 6 июня, передает корреспондент NEWS.ru.
Так долго, как потребуется, — сказал дипломат в ответ на соответствующие вопросы журналистов.
Ранее Рябков заявил на полях ПМЭФ, что Россия решительно осуждает атаки на Санкт-Петербург в дни проведения Петербургского международного экономического форума. По его словам, Москва увидела за ударами вклад спонсоров Киева.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения условий прекращения боевых действий. Он сообщил, что готов к любому формату.
Также депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что президент Украины выступил за прямые переговоры с Владимиром Путиным из-за страха перед возмездием. По его мнению, Киев и союзники осознали, что зашли слишком далеко.