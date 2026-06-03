«Как потребуется»: Рябков о сроках проведения СВО на Украине Рябков: Россия будет продолжать СВО столько, сколько потребуется

Россия будет вести военную операцию на Украине столько времени, сколько понадобится, заявил на Петербургском международном экономическом форуме замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Форум проходит в Северной столице с 3 по 6 июня, передает корреспондент NEWS.ru.

Так долго, как потребуется, — сказал дипломат в ответ на соответствующие вопросы журналистов.

Ранее Рябков заявил на полях ПМЭФ, что Россия решительно осуждает атаки на Санкт-Петербург в дни проведения Петербургского международного экономического форума. По его словам, Москва увидела за ударами вклад спонсоров Киева.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения условий прекращения боевых действий. Он сообщил, что готов к любому формату.

Также депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что президент Украины выступил за прямые переговоры с Владимиром Путиным из-за страха перед возмездием. По его мнению, Киев и союзники осознали, что зашли слишком далеко.