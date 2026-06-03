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03 июня 2026 в 20:32

«Как потребуется»: Рябков о сроках проведения СВО на Украине

Рябков: Россия будет продолжать СВО столько, сколько потребуется

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия будет вести военную операцию на Украине столько времени, сколько понадобится, заявил на Петербургском международном экономическом форуме замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Форум проходит в Северной столице с 3 по 6 июня, передает корреспондент NEWS.ru.

Так долго, как потребуется, — сказал дипломат в ответ на соответствующие вопросы журналистов.

Ранее Рябков заявил на полях ПМЭФ, что Россия решительно осуждает атаки на Санкт-Петербург в дни проведения Петербургского международного экономического форума. По его словам, Москва увидела за ударами вклад спонсоров Киева.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения условий прекращения боевых действий. Он сообщил, что готов к любому формату.

Также депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что президент Украины выступил за прямые переговоры с Владимиром Путиным из-за страха перед возмездием. По его мнению, Киев и союзники осознали, что зашли слишком далеко.

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