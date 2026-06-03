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03 июня 2026 в 18:22

«Нет альтернативы»: Зеленский обратился к Путину с отчаянным предложением

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным прямо сейчас

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения условий прекращения боевых действий. По его словам, которые приводит УНИАН, он готов к любому формату.

Здесь нет альтернативы. И поэтому мы поддерживаем любой формат, и я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить этот конфликт, — отметил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на полях ПМЭФ, что заявления западных политиков о переговорах — обман. Дипломат сравнила их со сладкоголосыми сиренами. По ее словам, дипломатия по-прежнему возможна и была приоритетом Москвы, но только с учетом реального отношения, исходя из интересов РФ.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что украинский президент должен перестать угрожать России. По его мнению, главе государства следует согласиться на условия Москвы ради завершения конфликта — перестать стремиться в НАТО, отказаться от дальнейшего вооружения и уважать целостность территорий, где проживает русскоговорящее население.

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