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04 августа 2026 в 19:57

МИД Болгарии ответил на заявления о связи главы ведомства с Британией

МИД Болгарии назвал ложью слухи о назначении Петровой британскими спецслужбами

Велислава Петрова Велислава Петрова Фото: Thomas Imo/www.imago-images.de/Global Look Press
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МИД Болгарии опроверг заявления о том, что его глава Велислава Петрова была назначена британскими спецслужбами, передает телеканала bTV. Поводом для опровержения стали высказывания лидера партии «Возрождение» Костадина Костадинова, который потребовал отставки министра, сославшись на эти слухи.

Утверждение о том, что министр Петрова была непосредственно назначена британскими спецслужбами, является совершенно ложным и не имеющим под собой никакой фактической основы, — говорится в ответе ведомства.

Политик также утверждал, что экс-супруг Петровой связан с британской разведкой. В МИД тем временем подчеркнули, что у 36-летней главы внешнеполитического ведомства никогда не было бывшего мужа.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность голландской организации Dalan Fund. По данным ведомства, она способствовала продвижению антироссийской риторики Запада на пространстве СНГ.

До этого Минюст России признал нежелательными на территории страны четыре иностранные неправительственные организации. Соответствующий перечень пополнили НПО из Соединенных Штатов, с Украины и из Германии.

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