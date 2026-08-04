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04 августа 2026 в 20:40

«Души невинно убиенных»: патриарх Кирилл об атаке ВСУ на Геленджик

Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным погибших в Геленджике

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Патриарх Кирилл выразил соболезнования близким погибших в результате атаки БПЛА ВСУ на село Архипо-Осиповка под Геленджиком, заявление опубликовано на сайте московской епархии. Он также указал на цинизм и бесчеловечность Киева.

Милостивый Спаситель да упокоит души невинно убиенных, ниспошлет силы и утешение их скорбящим родственникам, а также восставит от одра болезни всех, кто получил ранения, — сказал патриарх.

Священнослужитель заявил, что разделяет боль трагедии и помолится, чтобы бог даровал крепость духа всем пострадавшим. Он также выразил уверенность, что власти сделают все для поддержки тех, кто потерял своих близких.

Ранее торакальный хирург Центра грудной хирургии ККБ № 1 Алексей Коваленко рассказал, что четверо совершеннолетних пострадавших при атаке беспилотного летательного аппарата на Архипо-Осиповку под Геленджиком находятся в тяжелом состоянии. Он также сообщил, что в клинику доставлены 14 человек.

Также стало известно, что в результате ударов ВСУ в Архипо-Осиповке погибла женщина из Ленинградской области. Она приехала на отдых незадолго до атаки.

Общество
патриарх Кирилл
Геленджик
Украина
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