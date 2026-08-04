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04 августа 2026 в 20:44

Средства ПВО уничтожили более 300 украинских дронов над регионами России

Минобороны сообщило об уничтожении 304 украинских дронов над регионами России

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Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 304 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ на платформе МАКС. Атаки были отражены над несколькими регионами страны и акваторией Черного моря.

С 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 304 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Удары беспилотников пытались нанести по территориям Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей. Также дежурные расчеты обеспечивали безопасность в Московском регионе и над акваторией Черного моря.

Ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по энергетическим и транспортным объектам, которые используются в интересах противника. Поражение было нанесено авиацией, артиллерией и дронами по 148 районам, включая места дислокации наемников и производства БПЛА.

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