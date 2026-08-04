Средства ПВО уничтожили более 300 украинских дронов над регионами России

Средства ПВО уничтожили более 300 украинских дронов над регионами России Минобороны сообщило об уничтожении 304 украинских дронов над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 304 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ на платформе МАКС. Атаки были отражены над несколькими регионами страны и акваторией Черного моря.

С 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 304 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Удары беспилотников пытались нанести по территориям Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей. Также дежурные расчеты обеспечивали безопасность в Московском регионе и над акваторией Черного моря.

Ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по энергетическим и транспортным объектам, которые используются в интересах противника. Поражение было нанесено авиацией, артиллерией и дронами по 148 районам, включая места дислокации наемников и производства БПЛА.

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