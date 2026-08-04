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04 августа 2026 в 17:22

Россия нанесла сокрушительный удар по четырем сухогрузам ВСУ

ВС России поразили четыре сухогруза и два безэкипажных катера ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Вооруженные силы России ударили по четырем сухогрузам и двум безэкипажным катерам ВСУ, сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Три сухогруза поразили в порту Николаев, еще один — в акватории Черного моря близ Одессы.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, — сообщили в ведомстве.

Также в порту Черноморск ВС РФ поразили контейнерный терминал с грузами военного назначения. Также российские военные нанесли удар по складу с беспилотными летательными аппаратами FP-2.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВС России атаковали электроподстанции в Сумской области, в результате чего были обесточены промышленные объекты, работавшие в интересах ВСУ. По данным военного ведомства, удары были нанесены российскими беспилотниками «Герань».

Кроме того, российская армия поразила логистический центр ВСУ в районе Бурыни в Сумской области при помощи «Герани». В военном ведомстве добавили, что бойцы СВО регулярно наносят поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры.

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