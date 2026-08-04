ВСУ остались без оружия и склада беспилотников после ударов ВС России

ВСУ остались без оружия и склада беспилотников после ударов ВС России ВС РФ ударили по контейнерному терминалу с оружием и складу дронов в Черноморске

Вооруженные силы России нанесли удар по портовой инфраструктуре Черноморска, поразив контейнерный терминал с грузами военного назначения и склад беспилотников FP-2, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Удары по украинским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ, продолжаются.

В течение дня высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Черноморск — контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотными летательными аппаратами FP-2 и комплектующими к ним, — говорится в сообщении.

Ранее российские силовые структуры сообщили, что в населенном пункте Барвиновка в Запорожской области удалось прорвать оборону ВСУ. Расстояние от Запорожья до села Барвиновка составляет порядка 80 км по автомобильной дороге.

До этого ВС России атаковали электроподстанции в Сумской области, в результате чего были обесточены промышленные объекты, работавшие в интересах ВСУ. По данным военного ведомства, удары были нанесены российскими беспилотниками «Герань».