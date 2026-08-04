Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 18:13

В ГИТИСе назначили нового и. о. ректора

Главного бухгалтера ГИТИСа Ермакову назначили исполняющей обязанности ректора

Здание учебно-театрального комплекса ГИТИС в Москве Здание учебно-театрального комплекса ГИТИС в Москве Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Исполняющей обязанности ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) назначили главного бухгалтера вуза Ольгу Ермакову, о кадровых перестановках сообщили в самом учебном заведении на платформе МАКС. Она продолжит работу бывшего ректора Григория Заславского.

Исполняющей обязанности ректора ГИТИСа назначена главный бухгалтер института Ольга Олеговна Ермакова, — уточнили в вузе.

Ранее стало известно, что Заславский подал заявление об уходе с поста ректора ГИТИСа по собственному желанию. Министр культуры Ольга Любимова удовлетворила эту просьбу, официально подписав документ о его освобождении от должности. В приемной ректора подтвердили эту информацию NEWS.ru.

Ранее Заславский заявил, что современный кинематограф Голливуда не смог бы сформироваться без системы Станиславского и эмигрантов из Российской империи. По его словам, этот метод актерского мастерства до сих пор остается основой обучения в ведущих зарубежных театральных школах, включая институты Лос-Анджелеса.

До этого Заславский высоко оценил работу Владимира Панкова в «Ленкоме», отметив, что тот достойно сохраняет художественные традиции Марка Захарова. В частности, театральный критик назвал постановку «Великий комбинатор» уникальным явлением, раскрывающим совершенно новый и нестандартный образ Остапа Бендера.

Россия
Общество
Москва
ГИТИС
бухгалтеры
ректоры
увольнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько дел завели против российских нефтянников
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $79
Контрабанду крупной партии сигарет сорвали на Украине
Названа причина пожара в Перми, где горит дизтопливо
Американцы признали господство России в одной сфере
Лидера ЧВК «Ястреб» хотят посадить на 20 лет
Суды смогут лишать покинувших Россию инвесторов права на выкуп акций
Расчеты с кредиторами из недружественных стран вывели из спецрежима
Адвокат ответил, что грозит назвавшему россиянок неполноценными депутату ГД
В ООН выступили с обращением после смертельной атаки ВСУ на Геленджик
Бастрыкин заинтересовался сносом советского памятника в Польше
Раскрыты подробности о пожаре на производственном объекте в Перми
Российские синхронистки завоевали золото на чемпионате Европы
Стало известно о состоянии моряков с атакованного ВСУ турецкого корабля
«Петух на BMW»: жена педофила избила детдомовца, снимавшегося в порно
Политолог назвал главную цель ударов ВС России по энергетике Украины
Компания FESCO изменила планы после атаки морских дронов на судно «Янина»
По делу о гибели туристов в коллекторе вынесли новый приговор
Трех мужчин наказали за похищение подростка
«За мужество и храбрость»: Путин посмертно наградил инженера ЗАЭС
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.