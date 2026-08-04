В ГИТИСе назначили нового и. о. ректора

В ГИТИСе назначили нового и. о. ректора Главного бухгалтера ГИТИСа Ермакову назначили исполняющей обязанности ректора

Исполняющей обязанности ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) назначили главного бухгалтера вуза Ольгу Ермакову, о кадровых перестановках сообщили в самом учебном заведении на платформе МАКС. Она продолжит работу бывшего ректора Григория Заславского.

Исполняющей обязанности ректора ГИТИСа назначена главный бухгалтер института Ольга Олеговна Ермакова, — уточнили в вузе.

Ранее стало известно, что Заславский подал заявление об уходе с поста ректора ГИТИСа по собственному желанию. Министр культуры Ольга Любимова удовлетворила эту просьбу, официально подписав документ о его освобождении от должности. В приемной ректора подтвердили эту информацию NEWS.ru.

Ранее Заславский заявил, что современный кинематограф Голливуда не смог бы сформироваться без системы Станиславского и эмигрантов из Российской империи. По его словам, этот метод актерского мастерства до сих пор остается основой обучения в ведущих зарубежных театральных школах, включая институты Лос-Анджелеса.

До этого Заславский высоко оценил работу Владимира Панкова в «Ленкоме», отметив, что тот достойно сохраняет художественные традиции Марка Захарова. В частности, театральный критик назвал постановку «Великий комбинатор» уникальным явлением, раскрывающим совершенно новый и нестандартный образ Остапа Бендера.