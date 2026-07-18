Ректор ГИТИСа рассказал, почему Голливуда могло бы не быть

Ректор ГИТИСа рассказал, почему Голливуда могло бы не быть Ректор Заславский: без системы Станиславского Голливуда бы не было

Современного Голливуда не существовало бы без российской актерской школы, основанной на системе Станиславского, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Данная система легла в основу актерской техники, которую использовали мировые актеры, например, Джеймс Дин и Марлон Брандо.

Современного Голливуда не было бы, если бы не было еврейской эмиграции, потому что все крупные голливудские компании были созданы евреями — выходцами из Российской империи, то есть в принципе весь Голливуд создан российскими гражданами. Там нет никого, кто бы не имел отношение к Российской империи, — отметил Заславский.

Ректор отметил, что системе Станиславского обучают не только в России, но и за рубежом. Например, молодые артисты проходят обучение в Институте театра и кино Ли Страсберга и Консерватории Американского института кино в Лос-Анджелесе, где программы также построены по этому методу.

Ранее актер Энтони Хопкинс решил покорить мир музыки в 88 лет. Он выпустил свой дебютный сингл 1947: Suite for Solo Piano & Orchestra: II. Bracken Road. Артист также опубликовал в своих соцсетях небольшое видео с репетицией композиции.