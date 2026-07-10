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10 июля 2026 в 16:45

Легенда Голливуда решил покорить мир музыки в 88 лет

Актер Энтони Хопкинс выпустил свой первый сингл

Энтони Хопкинс Энтони Хопкинс Фото: BBC Films/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Актер Энтони Хопкинс выпустил свой дебютный сингл 1947: Suite for Solo Piano & Orchestra: II. Bracken Road, следует из данных на платформе Spotify. Артист также опубликовал в своих соцсетях небольшое видео с репетицией композиции. На момент публикации звезде Голливуда было 88 лет.

По словам Хопкинса, композиция была навеяна воспоминаниями о детстве, которое он провел в пригороде Порт-Толбота в Уэльсе. Артист хотел с помощью музыки передать свои впечатления от местных улиц, ферм, лужаек и горных пейзажей времен 1940-х годов.

Звезда Голливуда сочинила мелодию и слова к ней в 1960-е годы, когда он был молодым актером в ливерпульском театре Playhouse. Он исполнял ее на пианино в перерывах между репетициями и выступлениями.

Хопкинс записал сингл вместе с дирижером Густаво Дудамелем и симфоническим оркестром «Филармония». Кроме этой композиции актер также записал еще 11. Все они войдут в состав его первого альбома Life is a Dream («Жизнь — это мечта»). Он должен выйти 21 августа.

Ранее легенда британского рока группа Rolling Stones выпустила свой новый, 25-й альбом Foreign Tongues («Иностранные языки»). Он состоит из 14 треков.

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