31 июля — Эдита Пьеха: биография «королевы советской эстрады»

Эдита Пьеха — имя, которое знакомо каждому, кто хоть раз слышал советские песни. Ее голос, манера держаться на сцене, улыбка — все это стало символом целой эпохи. Но мало кто знает, какой трудный путь прошла певица, прежде чем стать народной любимицей. Ее жизнь похожа на сценарий к фильму: рождение во Франции, тяжелое детство в шахтерском городке, переезд в другую страну и невероятный взлет к славе.

Рождение во Франции в 1937 году

Эдита-Мари Пьеха родилась 31 июля 1937 года во французском шахтерском городке Нуайель-су-Ланс, что на севере страны. Ее родители, Станислав Пьеха и Фелиция Королевска, были поляками, которые уехали из Польши в поисках лучшей жизни. Отец, как и большинство мужчин в том краю, работал на угольной шахте. Мама вела хозяйство, и, возможно, именно от нее Эдите передалась любовь к музыке — Фелиция умела играть на мандолине.

Когда Эдите было всего четыре года, случилась трагедия. Отец умер от силикоза — тяжелой болезни легких, которую шахтеры зарабатывали из-за постоянного вдыхания угольной пыли. Семья осталась без кормильца. И тогда на шахту пошел работать старший брат Эдиты Павел. Мальчику было всего 14, но он приписал себе возраст, чтобы взяли на работу. Спустя три года он тоже скончался от туберкулеза, подорвав здоровье в тех же тяжелых условиях.

Детство в шахтерском городке Нуайель-су-Ланс

Детство Эдиты пришлось на годы Второй мировой войны. Воспоминания о том времени остались тяжелыми: голод и нужда преследовали семью. В одном из интервью певица признавалась, что слова из песни «Мне не снились сказки, снилась корка хлеба» для нее не просто слова — она действительно знала, что такое голод.

Эдита Пьеха. 1966 год Фото: Чернов/РИА Новости

После гибели мужа и сына мать Эдиты отчаянно пыталась выжить. Чтобы не остаться на улице, она вышла замуж за соседа-шахтера, поляка Яна Голомба. Отчим оказался человеком суровым, часто бил Эдиту и требовал, чтобы она взяла его фамилию. «Лупил меня просто нещадно, говорил, чтобы не выросла проституткой — нужно лупить», — вспоминала она. Но Эдита упрямо отказывалась менять отцовскую фамилию. После окончания войны семья перебралась в Польшу, где отчим устроился на шахту в городке Богушеве.

Переезд в Польшу, а затем в Ленинград

В Польше Эдита окончила педагогический лицей и получила специальность учительницы начальных классов. Она прошла конкурсный отбор и получила право учиться в Советском Союзе. В 1955 году девушка приехала в Ленинград, где стала студенткой философского факультета Ленинградского государственного университета, выбрав специальность «психолог».

Она вспоминала свои первые впечатления от Ленинграда как от чуда: «Шла по улицам и щипала себя: это же Исаакиевский собор, а это Петропавловка, шпиль Адмиралтейства. Думала, сон». Эдите было 18, она почти не знала русского языка, но быстро училась, читая в общежитии труды Маркса. Скучала по дому, но радовалась свободе и даже съедала по две порции в столовой, поправившись за три месяца на 10 килограммов.

Становление певицы: первый успех и главные хиты

Все изменилось случайно. Будучи студенткой, Эдита записалась в хор польского землячества. Там она познакомилась с его руководителем, молодым дирижером Александром Броневицким, который вскоре пригласил девушку выступить с его ансамблем. 31 декабря 1955 года в новогоднюю ночь она вышла на сцену Ленинградской консерватории и спела шуточную песню «Красный автобус» (или «Автобус червоный»). Успех был ошеломляющим — ее вызывали на бис четыре раза.

Так начался путь к славе. Вместе с коллективом, которому сама же и придумала название «Дружба», она объездила полмира, выступала на престижных площадках, включая парижский зал «Олимпия», и записала множество пластинок. «Наш сосед», «Огромное небо», «Город детства», «Песня остается с человеком» — эти хиты стали золотым фондом советской эстрады.

Эдита Пьеха выступает на праздничном концерте, посвященном 50-летию Государственного Кремлевского дворца. 2011 год Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Народная артистка СССР и признание

В 1968 году на фестивале в Болгарии она получила три золотые медали, затем стала заслуженной, а вскоре и народной артисткой СССР. Пьеха была одной из первых советских эстрадных певиц, кто осмелился снять микрофон со стойки и ходить по сцене, общаясь со зрителем. Ее называли «русской Эдит Пиаф», и она сама выступала в том самом парижском зале «Олимпия», где когда-то пела ее знаменитая тезка. Певица получила титул «Госпожа песня» на Кубе и была удостоена нефритового диска в Каннах за рекордные тиражи пластинок.

Личная жизнь и интересные факты

Жизнь певицы на сцене была головокружительной, а вот в личной — все складывалось непросто. Первым мужем стал Александр Броневицкий. У них родилась дочь Илона. Однако брак не был счастливым, и они развелись. Позже у нее были еще браки, но счастья в личной жизни она так и не нашла. «Пьеха-женщина всю жизнь вкалывала на Пьеху-артистку», — грустно шутила она.

Внук Эдиты Пьехи, Стас Пьеха, пошел по ее стопам и стал известным эстрадным певцом. Говорят, имя Станислав он взял в честь деда, отца Эдиты, которого она так и не забыла.

Есть в биографии певицы и малоизвестный факт. Эдита Пьеха стала инициатором сбора средств на памятник Тане Савичевой — той самой девочки из блокадного Ленинграда, чей дневник стал символом трагедии. Она же первой исполнила «Балладу о Тане Савичевой» и стала почетным гражданином поселка Шатки в Нижегородской области, где установлен памятник.

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