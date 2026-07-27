28 июля день рождения Инны Макаровой: биография народной артистки СССР

Актриса Инна Макарова выступает на церемонии открытия V Международного кинофестиваля «В кругу семьи», которое состоялось в киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге

28 июля родилась Инна Макарова — народная артистка СССР, звезда фильмов «Девчата», «Высота», «Дорогой мой человек». Жизнь, роли и личная драма.

Советский кинематограф подарил нам множество светлых и искренних имен, но судьба этой актрисы стоит обособленно. Наша героиня прошла уникальный путь: народная артистка Инна Макарова покорила зрителей с первой же крупной роли в кино, а ее персонажи до сих пор согревают сердца миллионной аудитории. Когда мы пересматриваем любимые ленты, нам хочется узнать больше о том, как складывалась личная жизнь Инны Макаровой, с чего начиналась ее творческая карьера, какие испытания выпали на долю этой сильной и обаятельной женщины и каких наград и званий была удостоена Инна Макарова.

В этой статье мы подробно разберем, как формировалась биография актрисы Инны Макаровой, какие фильмы с ее участием стали золотым фондом нашего кино, а также вспомним красивый и драматичный союз Инны Макаровой и Сергея Бондарчука.

Рождение в городе Тайга: сибирское детство

История будущего кумира миллиона советских зрителей начинается в Сибири. Будущая народная артистка Инна Макарова появилась на свет 28 июля 1926 года в небольшом городке Тайга, который находится на территории современной Кемеровской области. Ее семейные корни уходят в историю смутных времен и исторического прошлого нашей страны.

Биография будущей актрисы Инны Макаровой начиналась в уникальных условиях:

дедушка по материнской линии, Иоганн Герман, был потомком сосланного в Сибирь поляка: он работал гармонных дел мастером, играл на струнных инструментах и прививал внучке глубокий музыкальный вкус;

атмосфера творческой свободы окружала девочку с первых лет жизни: свои первые домашние импровизированные концерты она давала прямо на крыльце дедушкиного дома;

сибирская природа и крепкие семейные традиции сформировали в характере будущей актрисы целеустремленность, искренность и стойкость к любым жизненным невзгодам.

Закалка, полученная в сибирской глуши, не раз помогала актрисе на протяжении всей ее многогранной жизни, когда требовалось проявить твердость характера на съемочной площадке или в сложных житейских коллизиях.

Кадр из художественного фильма режиссера Зигфрида Кюна «Они не пройдут». Актриса Инна Макарова в роли Софьи Якимовой. Киностудия «Мосфильм», 1965 год Фото: РИА Новости

Переезд в Новосибирск и первые шаги на сцене

Вскоре после рождения дочери семья перебралась в Новосибирск. Именно этот город стал для будущей знаменитости настоящей стартовой площадкой в мир большого искусства. Родители девочки были тесно связаны с культурой: отец возглавил Театр юного зрителя, а мама заведовала в нем литературной частью. Маленькая Инна буквально росла за кулисами.

Театральная юность развивалась стремительно, несмотря на суровые испытания, выпавшие на долю страны:

Первая сценическая роль: в четвертом классе Инна сыграла поповну в школьном спектакле по сказке Пушкина «О попе и о работнике его Балде», и хотя роль была без слов, именно она зажгла в душе ребенка настоящую страсть к актерству. Занятия в драмкружке: девочка быстро переросла школьную сцену и перешла в драматическую студию Дома художественного воспитания детей. Великая Отечественная война и эвакуация: в Новосибирск были эвакуированы крупнейшие коллективы страны, включая Ленинградский ТЮЗ и Александринский театр. Начинающая актриса видела работу великих мастеров и сама выступала с драмкружком в госпиталях перед ранеными бойцами.

Именно в госпиталях, видя свет в глазах солдат, девушка окончательно убедилась в том, что ее призвание — дарить людям надежду и радость через актерское мастерство. Еще до окончания войны она отправилась сдавать вступительные экзамены во ВГИК, находившийся тогда в эвакуации в Алма-Ате. Выдержав экзамен с первого раза, она попала на курс к легендарным педагогам — Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой.

Звездные роли: «Девчата», «Высота», «Дорогой мой человек»

Учеба во ВГИКе подарила молодой студентке не только глубокие профессиональные знания, но и триумфальный дебют. На учебном экзамене она играла Кармен, где ее заметил писатель Александр Фадеев, разглядевший в ней идеальное воплощение Любы Шевцовой для экранизации «Молодой гвардии». Эта работа моментально сделала молодую актрису знаменитой на всю страну.

Кадр из фильма режиссера Юрия Степановича Чулюкина (1929–1987) «Девчата». Актриса Инна Макарова в роли Нади. Киностудия «Мосфильм», 1961 год. Фото: И. Аксенов/РИА Новости

Феноменальный успех закреплялся с каждым новым фильмом. Фильмы и роли Инны Макаровой — это десятки культовых работ, среди которых зрителям особенно запомнились следующие:

«Высота» (1957 год): история о строителях-монтажниках, где актриса сыграла развязную, но душевно ранимую Катю Петрашень. Актриса принципиально отказалась от дублеров и выполняла опасные трюки на огромной высоте самостоятельно.

«Дорогой мой человек» (1958 год): глубокая драма о верности, врачебном долге и любви, где партнерством и мастерством был задан высочайший уровень отечественного кинематографа.

Картина «Девчата»: в этой знаменитой комедии Инна Макарова воплотила образ серьезной и рассудительной Нади Ерохиной, чья жизненная мудрость и сдержанность стали важным украшением любимой миллионами ленты.

Картина «Девчата» заслуживает отдельного упоминания: персонаж Инны Макаровой получился настолько живым и настоящим, что фразы ее героини мгновенно разошлись на цитаты. При этом сама народная артистка Инна Макарова умела вносить в каждую свою роль глубокий психологизм, благодаря чему даже комедийные ленты приобретали искренность и реалистичность.

Личная жизнь: браки и разводы с Бондарчуком

Личная жизнь великих артистов всегда находится под пристальным вниманием публики, однако наша героиня всегда стремилась сохранять достоинство и благородство. Первой и самой громкой любовью Инны Макаровой стал сокурсник по ВГИКу и будущий великий режиссер Сергей Бондарчук.

Их роман развивался на фоне работы над картиной «Молодая гвардия». Молодые люди поженились и прожили в браке 10 счастливых и плодотворных лет. В этом союзе родилась дочь Наталья Бондарчук, которая в будущем продолжит знаменитую династию и станет известной актрисой и режиссером. Однако союз, казавшийся нерушимым, распался: на съемках фильма «Отелло» Бондарчук познакомился с Ириной Скобцевой, и пара Инна Макарова и Сергей Бондарчук приняла решение расстаться. Расставание было болезненным, но актриса перенесла его с гордо поднятой головой.

Вторым супругом актрисы стал выдающийся ученый, профессор и доктор медицинских наук Михаил Перельман. С ним актриса обрела тихое, надежное семейное счастье, проведя вместе более сорока лет в любви, взаимопонимании и взаимном уважении.

Народная артистка РСФСР Инна Макарова Фото: Юрий Иванов/РИА Новости

Награды: Сталинская премия, звание народной артистки СССР

Признание таланта актрисы было безоговорочным как со стороны зрителей, так и со стороны профессионального сообщества и государства. Награды и звания, которые присуждались Инне Макаровой, отражают огромный вклад артистки в отечественную культуру и кинематограф.

Среди ключевых государственных наград и признаний стоит выделить следующие:

Сталинская премия I степени (1949 год): была присуждена за блестяще выполненную роль Любови Шевцовой в фильме «Молодая гвардия». Звание заслуженной артистки РСФСР (1962 год) и народной артистки РСФСР (1971 год): подтвердили ее статус одной из ведущих актрис страны. Звание народной артистки СССР (1985 год): высшее признание актерского таланта в нашей стране, символизирующее любовь всей огромной державы. Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени: вручен за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.

Несмотря на громкие титулы, актриса никогда не страдала звездной болезнью. Она продолжала много гастролировать по стране, встречаться со зрителями и делиться своим теплом с каждым, кто приходил на ее творческие вечера.

Память о великой актрисе (1926–2025)

Жизненный путь великой артистки завершился на 94-м году жизни. Она прожила долгую, яркую и насыщенную жизнь, оставив после себя богатейшее наследие, которое продолжает вдохновлять новые поколения зрителей и молодых актеров.

Подводя итог ее творческому наследию, важно отметить:

Актриса снялась более чем в 50 кинокартинах, каждая из которых стала важной вехой в истории советского экрана.

Она написала автобиографическую книгу «Благодарение», где искренне и с любовью рассказала о своей жизни и встречах с великими современниками.

Фильмы с ее участием продолжают регулярно транслироваться на ТВ и набирать миллионы просмотров на цифровых платформах, доказывая, что настоящее искусство не имеет срока годности.

Наследие, которое оставила после себя эта удивительная женщина, учит нас доброте, искренности и верности своему призванию. Смотрите хорошее кино, вспоминайте любимых артистов и делитесь этим теплом со своими близкими!

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