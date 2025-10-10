Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 12:30

Где припарковаться в Новосибирске: платные и бесплатные зоны

Платные и бесплатные парковки в Новосибирске: разбор удобных мест для водителей Платные и бесплатные парковки в Новосибирске: разбор удобных мест для водителей Фото: Shutterstock/FOTODOM

Найти удобное место для автомобиля в центре города — задача не из простых. Платные парковки в Новосибирске помогают решить проблему хаотичной стоянки, а бесплатные зоны дают возможность сэкономить.

Платные парковки в Новосибирске работают по четкой системе: две основные зоны расположены на Красном проспекте. Зона № 201 охватывает участок от дома 18 до дома 65, здесь час стоянки обойдется в 100 рублей. Зона № 202 начинается от дома 77 и заканчивается у дома 159 — тариф составляет 50 рублей в час. Режим работы платного пространства: с понедельника по субботу с 7:00 до 22:00, а вот в воскресенье и праздничные дни парковка становится бесплатной.

Главное отличие платных парковок в Новосибирске от бесплатных — организованность и гарантированное место. На платной стоянке действуют строгие правила: водитель обязан оплатить парковку в течение первых 30 минут с момента въезда. После окончания оплаченного времени дается 5 минут на выезд, иначе придется доплатить. Оплатить можно через паркоматы, мобильное приложение «Горпарковки», сайт parking-54.ru или СМС на номер 9878.

Если оставить автомобиль на платном паркинге без оплаты, последует административный штраф от 1000 до 3000 рублей. Скидки на такой штраф не предусмотрено, оплатить его нужно в течение 70 дней.

Где припарковаться в Новосибирске: платные и бесплатные зоны Где припарковаться в Новосибирске: платные и бесплатные зоны Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Льготы на платных стоянках есть для инвалидов всех групп, ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и владельцев электромобилей. Для получения льготы на автомобиле должен быть установлен знак «Инвалид», а данные внесены в федеральный реестр.

Бесплатные парковки в Новосибирске расположены преимущественно у торговых центров. Оставить машину без оплаты можно у ТЦ «Версаль» на площади Карла Маркса (500 мест), «Визит» на улице Никитина, «Выборный» на улице Выборной, «Галерея» на Гусинобродском шоссе. В городе работает около 2700 бесплатных парковочных зон, вмещающих 32 тысячи автомобилей.

А вот секретный лайфхак для местных: даже на платных участках Красного проспекта можно парковаться бесплатно после 22:00 и до 7:00 в будние дни, а также в любое время в выходные и праздники. Это позволяет экономить тем, кто приезжает в центр вечером или в выходные.

Ранее мы рассказывали, когда по закону нужно менять резину и как выбрать безопасные покрышки.

