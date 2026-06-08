Пашинян объявил о победе, после того как ЦИК посчитал четверть голосов

Пашинян объявил о победе, после того как ЦИК посчитал четверть голосов Пашинян уверенно объявил о победе без официальных итогов голосования от ЦИК

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции объявил о победе своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. При этом публичное выступление он начал с чтения псалма.

Глава правительства добавил, что его политсила единолично сформирует кабинет министров. На момент проведения мероприятия не было подсчитано даже четверти избирательных участков.

На вопрос журналиста, откуда у Пашиняна данные о победе, если Центризбирком еще не обработал большинство протоколов, политик ответил, что у партии есть доверенные лица на всех участках. Кроме того, депутаты вели собственные протоколы и располагали данными параллельного подсчета. Между тем официальные результаты пока не подведены. Явка на выборы в стране составила 58,97%.

Ранее сообщалось, что ЦИК обработал протоколы с 110 избирательных участков. Партия Пашиняна в тот момент набрала 57,14% голосов (11 073). Блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна получила 21,43% (4152 голоса). Далее расположился блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» — 8,21% (1590 голосов). Замыкает список партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна — 5,1% (988 голосов). До этого глава ЦИК республики Ваагн Овакимян проинформировал, что партия Пашиняна получила 330 голосов в ходе электронного голосования за рубежом на парламентских выборах.