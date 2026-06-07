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07 июня 2026 в 23:55

Одна из партий вырвалась в лидеры на выборах в Армении

ЦИК Армении: партия Пашиняна лидирует на выборах с 57,14% голосов

Ереван, Армения Ереван, Армения Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашинян лидирует на выборах в Армении, сообщает первые данные Центризбирком страны. Всего обработаны протоколы с 110 избирательных участков.

Партия Пашиняна в данный момент набирает 57,14% голосов (11 073). Явка на выборы в стране составила 58,97%. Окончательные итоги выборов станут известны после подсчета голосов на всех участках.

Блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна получает 21,43% (4152 голоса). Далее расположился блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» — 8,21% (1590 голосов). Замыкает список партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна — 5,1% (988 голосов).

Ранее глава ЦИК республики Ваагн Овакимян проинформировал, что партия Пашиняна получила 330 голосов в ходе электронного голосования за рубежом на парламентских выборах. Он представил данные подсчета в прямом эфире.

До этого стало известно, что Следственный комитет Армении сообщал, что возбудил 59 уголовных дел по фактам нарушений, выявленных на выборах. Девять дел было возбуждено по статье 210 Уголовного кодекса Армении, которая предусматривает препятствование избирательным правам. Кроме того, были открыты 30 дел по статье 214, касающейся голосования многократного или за другого человека, и 17 дел по статье 215, связанной с нарушением тайны голосования.

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